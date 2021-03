Ihre Meinung : Zurück zu kleineren Einheiten

Pandemie

Kann es nicht sein, dass die deutschen Effizienz-Rechnungen in den Themen Gesundheit und Alten-Versorgung mitverantwortlich sind für die überaus hohe Sterbe-Rate in unseren Senioren-Einrichtungen? Solange nämlich aus jedem Lebensabschnitt, ja sogar aus Sterbehäusern ein Geschäftsmodell entwickelt werden kann, dürfen wir uns nicht über die vielen Toten bei den über 80-Jährigen wundern. Denn aus Effizienz-Gründen werden gerade in Deutschland die Senioren in viel zu großen Einrichtungen untergebracht. Diese entwickeln sich im Moment zu regelrechten Viren-Schleudern. Die Zukunftsdevise muss deshalb lauten: Zurück zu kleineren Einheiten und damit zurück zu Gewinnen in der Menschlichkeit! Und nicht zu Gewinnen von anonymen Aktionärs-Modellen.