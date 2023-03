Leserbrief : Kahlschlag zur Gewährleistung der Sicherheit von Verkehrsteilnehmern ist vollkommen unverhältnismäßig

Naturschutz

Die in diesen Tagen immer noch entlang der A 602 ordentlich gestapelten Stämme sprechen da eine deutliche Sprache, krankes Holz sieht für mich anders aus. Dafür haben nun Mensch und Tier in den betroffenen Abschnitten die Konsequenzen zu tragen. Es gibt keinen Sicht- und Lärmschutz mehr, keine Rückzugsgebiete für diverse Tierarten und was sonst noch alles an negativen Auswirkungen mit dieser Maßnahme einhergeht.