Leserbrief : Immer die Falschen am längeren Hebel

Naturschutz

Bisher hatte ich nur darüber gelesen, jetzt hatte ich die Gelegenheit, mir das Desaster mit eigenen Augen anzusehen. Die Baumfällungen an der A 602. Wer trifft solche Entscheidungen? Was geht in diesen Köpfen vor? Wieder einmal zerstörte Lebensräume, ruinierte Landschaft, schlimme langfristige Folgen. Hier wurden sicher etliche Tiere aus Winterruhe und Winterschlaf gerissen und verscheucht, wenn sie es denn überlebt haben. Wer bringt so etwas fertig? Wie kann man nur so ignorant und kaltherzig sein?!