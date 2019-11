Ihre Meinung : Wird das Leben in unserer Region bald unbezahlbar?

Gebühren

Warum stimmen unsere Politiker derartigen Preiserhöhungen und -unterschieden zu? Die Aussage von Michael Billen, dass sich in einem halben Jahr alle beruhigt haben, bedeutet, dass man das Aufbegehren der Bevölkerung aussitzen will. Schlicht eine Unverschämtheit!

In der ehemaligen Oberen Kyll steigen demnächst die Wassergebühren um etwa 25 Prozent. Die Notwendigkeit wird mit den viel zu hohen Nitratwerten der Brunnen in Birgel begründet. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Aber man hat nur geredet und nichts an der Ursache getan. Dass man seitens der Verwaltung nichts an dem seit vielen Jahren bekannten Nitratproblem getan hat, könnte man als Unterlassung deuten. Jetzt muss eine Wasserleitung von der Hillesheimer Wasserversorgung zu den Versorgungsleitungen der ehemaligen VG Obere Kyll gebaut werden. Dieses Angebot bestand schon vor vielen Jahren. Dieses Angebot wurde nicht geprüft und auch nicht angenommen.