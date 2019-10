Vitelliusbad : Bürgerbegehren könnte geprüft werden

Vitelliusbad

Die Bürgerinitiative (BI) zum Erhalt des Freibads in Wittlich hatte gehofft, dass an diesem Abend Alternativkonzepte vorgestellt werden und dass seitens der Verantwortlichen in Stadtverwaltung und Stadtrat Kompromissbereitschaft erklärt wird. Stattdessen ist die bisherige Planung verteidigt worden. Einzig vom Fraktionsvorsitzenden der CDU kam der Vorschlag, Alternativkonzepte in die weitere Planungsphase mitaufzunehmen, was wir begrüßen.

Wie wir in der Veranstaltung darlegten, ist die BI nicht grundsätzlich gegen eine Kombibadlösung, allerdings lehnen wir die jetzige Planung, die den Abriss der Freibadstuktur mit der Reduzierung der Wasserflächen, dem Wegfall von fünf der acht 50-Meter-Bahnen und der Sprung­anlage sowie den Abriss der Attraktionen für Kleinkinder sowie Nichtschwimmer im Freibad beinhaltet, weiterhin ab. Die BI hofft, dass die eingebrachten Vorschläge mit in die weitere Planung aufgenommen werden, so unter anderem der Verzicht auf das Cabriodach. Wir sind der festen Überzeugung, dass Alternativen zur jetzigen Planung möglich sind, was wir auch in der Versammlung unterstrichen haben. Im Nachgang haben wir daher ein Schreiben an alle Fraktionen im Wittlicher Stadtrat versandt und gebeten, über einen Stadtratsantrag Alternativkonzepte einzufordern. Alleine der Verzicht auf den Rückbau der vorhandenen Freibadstruktur wird nach unserer Auffassung eine erhebliche Summe der geplanten Kosten einsparen. Falls sich in der Frage einer Alternativplanung keine Mehrheit im Stadtrat abzeichnet, prüfen wir, ob ein Bürgerbegehren möglich ist.