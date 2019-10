Ihre Meinung : Das Kylltal wird zum Mülltal

Infrastruktur

Jetzt hat die ART Trier aber hoch belastete Grundstücke von der Bima gekauft, obwohl für den gesamten Flugplatz, jetzt Gewerbegebiet, keine Umweltverträglichkeitsprüfungen stattfanden. Es gibt bundesweit keine PFT-Bodendeponie. Diese Pi­lotanlage auf der Wasserscheide Kylltall zur Nims wird eine weitere Belastung darstellen. Ich war drei Tage im Altlastenseminar in Karlsruhe, wo bundesweit die Problemfälle vorgestellt und Entsorgungskonzepte vorgetragen wurden. In einer Bundestagsanfrage von 1970 wurde parteiübergreifend angefragt, (diese liegt mir schriftlich vor) auf die Umweltgefährdung des Natoflugplatzes Bitburg und von Spangdahlem sowie auf die Gefährdung des Kylltals geologisch und hydrologisch hingewiesen. Antwort: Die Wasserbehörden des Landes tragen hier die Verantwortung über das Wasserrecht. Werden jetzt die Schäden, die eingetreten sind, und die Problemflächen zubetoniert? Was ist mit dem Wasser, das in die Kyll läuft? Wir ziehen 30 bis 70 Prozent Uferfiltrat der Kyll mit in die Brunnen. 2018 waren wir auf 7,5 Millionen Kubikmeter Grundwasser angewiesen.