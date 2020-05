Ihre Meinung : Braucht Bernkastel-Kues noch ein Hotel?

Tourismus

Zum Artikel „100 neue Hotelzimmer in Zentrumsnähe“ (Volksfreund vom 9. Mai) schrieb uns Sabine Krämer:

Das Forum ist ein sicherer, zentral gelegener Platz ohne Autoverkehr. Diesen Platz will uns das Planungsbüro jetzt wegnehmen. Ersatzlos gestrichen.

Die Dimension des Neubaus und der Tiefgarage passen nicht in das Ambiente der bestehenden Bebauung. Die Nutzung der Güterhalle für private oder öffentliche Veranstaltungen würde stark eingeschränkt oder gar untersagt werden, da die Ruhe der Hotelgäste gestört würde. Keine schöne Vorstellung.

Ich befürchte, dass der Spielplatz in der Gartenstraße auch diesem Neubauprojekt zum Opfer fällt. Diesen Spielplatz gibt es schon seit vielen Jahrzehnten und wird gerne und viel von Familien besucht, da er verkehrsgünstig liegt.

In der Saarallee wurde im vergangenen Jahr ein großes Hotel neu eröffnet. Brauchen wir wirklich noch mehr Bettenburgen? Jetzt in der Corona-Zeit stehen alle Betten leer. Statt nachhaltig zu planen wird nur in den Fremdenverkehr investiert. Der kann aber sehr schnell ausbleiben zum Beispiel wegen schlechten Wetters, Umorientierung der Urlauber auf andere Regionen oder andere Ursachen. Das aktuelle Corona-Geschehen sollte uns alle zum Umdenken bewegen.