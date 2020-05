Ihre Meinung : Noch ein Hotel in Bernkastel-Kues

Tourismus

„Die Touristiker sagen wir brauchen mehr Hotelbetten“, sagt Bernkastel-Kues’ Bürgermeister Wolfgang Port. Wer sind diese Touristiker ? Vor ein paar Jahren ist das Moselauen-Hotel entstanden und das Low-Budget-Easy-Hotel. Zusätzlich hat die Stadt die Burg aufwendig und teuer renoviert, das Schützenhaus wurde renoviert, der Vorplatz an der Mosel in Bernkastel soll umgestaltet werden, der Kurpark ist auch nicht mehr schön für die Kurgäste. Was sagen denn die Städtebau-Experten zum sozialen Städtebau hier in Bernkastel-Kues? Was ist mit geeignetem und bezahlbarem Wohnraum für Familien? Im Neubaugebiet Am Lieschberg geht es ja nicht wirklich voran. Wo sind hier die jungen Familien? Hierfür sollte dieses Gelände genutzt werden. Neben der neuen Drogerie Rossmann entstehen zwar Wohnungen, aber in Ferienwohnungsgröße. Soziale Einrichtungen wie Jugendraum oder Seniorenakademie gibt’s aktuell nicht. Ausreichend Parkplätze für Bewohner der Stadt sind auch nicht vorhanden.