Ihre Meinung : Das Elend im Verborgenen

Tierschutz

Zum „Katzenbabys in Tüten ausgesetzt“ (TV vom 25. Mai) schrieb uns Beate Just aus Neunkirchen:

Muss man wirklich Tierfreund sein, um das Aussetzen der fünf Katzenbabys im Wittlicher Stadtpark als herzlos zu empfinden? Meines Erachtens müsste jeder Mensch, der noch einen Hauch Empathie in sich trägt, zu dem Schluss kommen, dass solch ein Verhalten einfach nur erbärmlich ist – Tierfreund hin oder her.

Ein Tier zu sich zu nehmen geschieht in der Regel auf eigenen Wunsch und bedeutet ab sofort Verantwortung für dieses Lebewesen und sein Wohlergehen. Zwingend notwendig für alle Katzenbesitzer sollte die Kastration ihrer Samtpfoten sein, auch wenn es leider immer noch keine flächendeckende Kastrationspflicht in Deutschland gibt. Das Katzenelend ist unermesslich groß und jeder der behauptet, es gäbe keine herrenlosen Katzen in seinem Bezirk, der möge bitte die Courage besitzen und eine der unzähligen Fang-, Kastrationsaktionen begleiten, die viele Ehrenamtliche unermüdlich Jahr für Jahr durchführen.