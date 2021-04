Leserbrief : Erst die Bäume, dann die Villa ...

Stadtentwicklung Daun

Nun rückt also in den nächsten Tagen der Bagger an, um das sogenannte „Drückes-Haus“ in der Dauner Abt-Richard-Straße „plattzumachen“. In der Tat war in der Stadt kein Protest zu vernehmen, und so fällt es der Bauherrin Volksbank RheinAhrEifel nicht schwer, sich hinter dünnen Argumenten zu verstecken, um den Abriss zu rechtfertigen.