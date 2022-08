Leserbrief : Eine wirklich irrsinnige Idee

Bahnverkehr

Erst recht, wenn man ernsthaft und richtigerweise darüber nachdenkt, in dem nur wenige Kilometer weiter entfernten Altrich einen neuen Zugang zum Bahnverkehr zu schaffen.

Den Altrichern sei dringend empfohlen diese Chance zu ergreifen. Diese kommt so schnell nicht wieder und wäre für das Dorf ein echter Gewinn an zukunftsweisender Infrastruktur. Einen Bahnanschluss in der Wohngemeinde – da würden sich viele Bürgermeister*innen landauf landab die Finger nach lecken.