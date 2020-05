Bauvorhaben : Keine Entwarnung für Nachbarn bei Großprojekt in Kues!

Stadtplanung

Wie ich der Berichterstattung des TV entnehme, sieht der Stadtbürgermeister „die größte Problematik in der unüberschaubaren Verkehrssituation“. Mit dieser Einschätzung öffnet der Stadtbürgermeister dem Bauausschuss den Weg in eine Sackgasse; die verkehrliche Situation gibt der Stadt keine Möglichkeit, das Bauvorhaben abzulehnen; verkehrliche Verhältnisse sind regelbar.

Frau Dr. Bastgen hat genau den Finger in die Wunde des Vorhabens gelegt. An dieser Stelle kann nach Paragraph 34 des Baugesetzbuches gebaut werden; allerdings muss sich das Vorhaben in die Bebauung in der direkten Nachbar-schaft einfügen. Wenn das nicht gegeben ist, zum Beispiel wegen einer erdrückenden Baumasse, wäre das Bauvorhaben eventuell nicht genehmigungsfähig.