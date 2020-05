Hygiene : Bedingungen auf den Prüfstand stellen

Corona

Ich nehme mal an, dass der Verfasser des Berichtes nicht auf der Lohnliste dieses Betriebes steht. Bei mir kam nach dem Lesen des Artikels an: „Schaut mal her, was für ein vorbildlicher Betrieb die Firma Simon ist, hier ist alles in Ordnung.“ Ich weiß, es ging um die Hygiene, ist ja auch wichtig und richtig, aber ein wenig „Greenwashing“ (Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu verleihen) ist auch dabei.