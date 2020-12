Ihre Meinung : Jetzt wissen wir, wo das Geld hinfließt

Radtourismus

Hier meine Erläuterung: Der Radfahrer, der 14 Tage Urlaub machen will und von Etappe zu Etappe fährt, benötigt Verbindungen von einem Radweg zum anderen. Ein Beispiel: Er startet in der Eifel, fährt an die Mosel, möchte dann auf den Hunsrück, um schließlich weiter zum Rhein oder zu den anderen diversen Radwegen zu fahren. Fährt er über den Maare-Mosel-Radweg an die Mosel und möchte auf den Hunsrück, findet er keine asphaltierte Strecke, die direkt dorthin führt, die im E-Bike-Zeitalter mühelos zu bewältigen wäre. Natürlich gibt es seit langem genügend Mountainbikestrecken im Hinterbachtal, die auf den Hunsrück führen, die aber nicht von den Etappenfahrer genutzt werden, weil sie ja von A nach B und keine Umwege fahren wollen. Eine 40 Kilometer lange Themenroute nützt dem Etappenfahrer nichts. Die Waldstrecken im Hinterbachtal oder auf den anderen Höhen werden vorwiegend von den Einheimischen und von den Moseltouristen genutzt. Diese machen Urlaub an der Mosel, machen eine Tagestour mit dem Rad ins Hinterbachtal, fahren zurück an die Mosel, schlafen, essen und trinken dort. Hätte der Etappenfahrer die Möglichkeit, direkt auf den Hunsrück zu fahren, würde er dort übernachten und somit Gastronomie und Kultur unterstützen.