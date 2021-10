Stadtentwicklung : Nicht gewollt

Bauprojekt

Wie in den letzten Tagen im Trierischen Volksfreund zu lesen war, ist das vorgesehene Projekt noch nicht vom Tisch und kann durch den Wittlicher Stadtrat jederzeit wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden, um es letztendlich doch durchzusetzen und zu verwirklichen. Es gilt also absolute Wachsamkeit durch die Wittlicher Bevölkerung zu bewahren, um nicht letztendlich doch in dieser Angelegenheit vom Wittlicher Stadtrat überfahren zu werden. Denn von der überwiegenden Bevölkerung der Stadt Wittlich ist dieses Projekt nicht gewollt, denn das hat die Bevölkerung der Stadt in der Vergangenheit klar zum Ausdruck gebracht.