Leserbrief : Von den alten Männern befreien

Kloster Himmerod

Bei der Lektüre des Artikels über den gescheiterten Umbau der ehemaligen Abtei Himmerod in ein zentrales Jugendhaus des Bistums könnte man fast meinen, das Scheitern sei ein Menetekel für den unaufhaltsamen Niedergang der klerikal-dogmatisch in ritualisierten Endlosschleifen erstarrten, katholischen Amtskirche, in der weiße, selbstbezügliche alte Männer das Sagen und viel zu verbergen haben.