Ihre Meinung : Die anhaltende Ignoranz der Mächtigen

Verkehr

Wenn es noch irgendwelcher Beweise bedurfte, dass unsere Mächtigen in Wirtschaft und Gesellschaft, die bisherigen Mehrheitsparteien, allen voran CDU/CSU, und die ihnen applaudierenden Journalisten nicht verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat, sei es aus intellektuellem Unvermögen, geistiger Trägheit oder aus Machtkalkül: Der TV und die regionale Kommunalpolitik liefern. Inzwischen fast täglich.

Um die Klimakatastrophe abzuwenden, also eine globale Erwärmung von mehr als zwei Grad Durchschnittstemperatur gegenüber der Mitte des 20. Jahrhunderts zu verhindern und die damit verbundene Überschreitung der sogenannten Kipp-Punkte, müssen wir den Straßenverkehr, auch den elektrifizierten, massiv reduzieren, ebenso die Bodenversiegelung, den Massenkonsum von Textilien, Verbrauchsartikeln, Milch- und Fleischprodukten etc.

Es ist also völlig ausgeschlossen, in diesen Zeiten das jetzt schon viel zu dichte Straßennetz weiter auszubauen, mit der unzutreffenden Begründung, damit „netto“ Verkehr zu vermeiden. Dies gilt weltweit, überall in Europa und natürlich auch in Trier.