Ihre Meinung : Moselaufstieg sollte in der Mopsfledermauskiste verschwinden

Moselaufstieg sollte in der Mopsfledermauskiste verschwinden

Verkehr

Der TV will zukünftig eine Meinung haben, kein Wischwaschi, sondern eine klare Haltung. Er probiert es beim Moselaufstieg mit einer fast ganzseitigen Berichterstattung aus. Es liest sich wie eine von Konzer Unternehmern finanzierte Werbekampagne für diese vollkommen überholte Infrastrukturmaßnahme. Bezugspunkt ist die jüngste Studie zur Verkehrsentwicklung in der Region, dieses Mal prognostiziert bis 2035.

Die Autoren tun so, als könnte man eine wirtschaftliche Entwicklung der letzten 20 Jahre einfach so bis 2035 fortschreiben, sie schreiben den ÖPNV mit einem bereits veralteten Zahlenwerk über die Nutzung klein, sichern sich dann ab, dass alles anders kommen kann, aufgrund von politischen Weichenstellungen. In der Tat ist das Zahlenwerk Makulatur, weil allein die Home-Office-Entwicklung den prognostizierten Zuwachs deutlich reduziert. Ob zu Recht oder zu Unrecht: Dass einer der Autoren aus der Verbandsgemeinde Konz stammt, macht die Studie angreifbar.