Ihre meinung : Freude und Bedauern

Bestattungskultur

Ich freue mich, dass nun im Kreis Bernkastel-Wittlich ein aktiver Bestattungswald in einem alten Waldstück Nähe Lieser angeboten wird. Wie in anderen Bestattungswäldern üblich, liegen die Gebühren für eine Baumbestattung bei 500 bis 600 Euro. Gleichzeitig bedaure ich noch immer, dass ein Bestattungswald in Morbach bei einem Bürgerentscheid am 15. März 2015 deutlich und demokratisch abgelehnt wurde. Als Ersatz wurde derzeit die Möglichkeit einer Urnen-Baumgrabstätte auf bestehenden kommunalen Friedhöfen in der Einheitsgemeinde Morbach in Aussicht gestellt. Dies ist nun möglich; allerdings sind die Gebühren für die Überlassung und Pflege einer Urnen-Baumgrabstätte inklusive Namenstafel 2640 Euro.