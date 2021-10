Meinung : Ungläubiges Kopfschütteln

Demokratie

In der Tat ist es so und müssen wir es nicht nur in Wittlich, sondern im gesamten Geltungsbereich unserer „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, für deren Stärkung der Leserbrief-Schreiber angeblich eintritt, „hinnehmen, dass die Meinungs- und Pressefreiheit so weit geht“, dass man anderer Meinung als die Regierung sein und dies auch öffentlich kundtun darf. Wenn der Leserbrief-Autor damit ein Problem hat, so wünscht er sich wohl politische Verhältnisse zurück, wie sie vielen noch aus der ehemaligen DDR in Erinnerung sind: Demonstrationen sind nur dann genehmigungsfähig, wenn sie sich nicht gegen die Regierung oder deren Maßnahmen richten. Die öffentliche Äußerung einer solchen Meinung nach über 70 Jahren gelebter Demokratie in Deutschland macht fassungslos.