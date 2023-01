Meinung : Es ist sinnvoll, über die „Berliner Kissen“ nachzudenken

Fußgänger-Sicherheit

Wenn es so wäre, dass die „mündigen Bürger“, wie im vorgenannten Leserbrief beschrieben, sich alle an das vorgeschriebene Tempo 30 in den reinen Wohnstraßen in Heiligkreuz halten würden, bräuchte man sich nicht über Diziplinierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel „Berliner Kissen“, Gedanken zu machen. Leider ist dem aber nicht so. Trotz Bushaltestellen und Parkerlaubnis auf beiden Fahrbahnseiten wird sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit gehalten.