Weinköniginnen : Positive Ausstrahlung von Amt und Person

Weinköniginnen

Die Weinkönigin – ein Auslaufmodell, ein Relikt aus vergangener Zeit, wie TV-Redakteur Alexander Wittlings in seiner Meinungskolumne schreibt und die Abschaffung dieses „laufenden Werbebanners für den Moselwein“ fordert?

Ich kann davor nur warnen und schließe mich der Pro-Meinung von Petra Willems an, die es für wichtig und richtig hält, diese Tradition zu bewahren, weil sie sich bewährt hat. Manches an den seit den 1950er Jahren gepflegten Riten und Kulten rund um die Weinköniginnen mag manch einem ja antiquiert und kitschig anmuten, etwa der Auftritt im traditionellen Moselblümchen-Kostüm, an dessen Stelle inzwischen moselweit ja das lange Abendkleid getreten ist.