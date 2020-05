Ihre Meinung : Wildunfallbekämpfung ist eine Daueraufgabe

Verkehr

Die Wildunfallproblematik war schon seit eh und je ein großes Thema bei der Polizei in Morbach. Viele zusammenhängende Waldflächen dienen vielen Menschen – neben der Schutz- und Nutzfunktion – auch der Erholung, begünstigen aber auch, wie die Unfallzahlen belegen, das Wildunfallgeschehen. Deshalb wurde schon von 2001 bis 2005 ein Projekt zur Wildunfallforschung durchgeführt. Als Ergebnis war festzustellen, dass es zwar gelungen war, allen an der Thematik der Wildunfälle beteiligten Institutionen und Personen die besorgniserregende Entwicklung nachhaltig vor Augen zu führen, allerdings fehlte es an einem einheitlichen und von allen Beteiligten getragenem Konzept. Sinnvolle Ansätze scheiterten meist an den finanziellen Möglichkeiten und den Egoismen der einzelnen Interessenvertreter beziehungsweise -gruppen.