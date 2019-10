Ihre Meinung : Nüchtern die Kosten und den Nutzen abwägen

Vitelliusbad

Ein an das Hallenbad angebaute Rutschengebäude mit Zugang vom Hallenbad mit Treppenaufgang muss, um es im Winter nutzen zu können, auf wahrscheinlich mehr als 30 Grad beheizt werden. Oben steigt man in die Rutschröhre von 60 Metern Länge, diese verlässt hinter der Einstiegsstelle durch eine Außenwand das Gebäude ins Freie und ist mit seiner ganzen Außenfläche der Wärmeabstrahlung an die kältere Außenluft ausgesetzt. Das bringt besonders bei tiefen Minusgraden enorme Abstrahlungsverluste, die durch laufende Beheizung kompensiert werden müssen. Vor den letzten Metern wird die Rutsche wieder von außen durch eine Außenwand in das Hallenbadgebäude geleitet, wo dann der Auslauf ist.