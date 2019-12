Ihre Meinung : Das Hallenbad-Becken ist zu klein

Schwimmbad

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Schwimmbades beschränkt sich die Diskussion fast ausschließlich auf Wasserfläche und Außengelände. Ich habe den Eindruck, dass den meisten nicht bewusst ist, dass sich nach der derzeitigen Planung an den Bedingungen, was das Schwimmerbecken im neuen Hallenbad anbelangt, nichts ändern wird. In der ursprünglichen Planung wurde für das Schwimmerbecken eine Breite von 16,67 Metern für notwendig erachtet. In der Sitzung am 9. April 2019 hat der Bauausschuss beschlossen, dass aus Einsparungsgründen und um Wasserfläche zu verringern, das Becken um 4,16 Meter schmaler gebaut wird, so dass es, so wie das jetzige Becken, nur noch 12,50 Meter breit sein wird (siehe auch Bericht im TV vom 16.April 2019).