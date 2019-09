Ihre Meinung : Bio-Müll macht Rentner froh

Zum Leserbrief von Gerlinde Lehnen (Trierischer Volksfreund vom 24. August) äußert sich Heinz-Josef Weis:

Frau Lehnen hat dankenswerterweise nicht nur auf ein Problem aufmerksam gemacht, sondern bietet auch Lösungsvorschläge an. Am sinnvollsten erscheint der Vorschlag, dass die Müllentsorgung in Zukunft von Rentnern vorgenommen wird, die ihr kleines Müllsäckchen mit dem Bus zur Sammelstelle bringen.