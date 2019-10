Ihre Meinung : Kein Wort der Studierenden

Hochschule

Höchst bedauerlich, dass in beiden Artikeln die wichtigsten Personen der Hochschule – die Studierenden – so gut wie gar nicht vorkommen. In der Veranstaltung am Samstag hat nicht nur Professor Dr. Reinhard Loske seine Antrittsvorlesung gehalten, sondern auch das Wintersemester 2019/2020 wurde feierlich eröffnet. Die neuen Studierenden für den Bachelor- und Masterstudiengang, die teils mit ihren Eltern da waren, wurden begrüßt, und es gab auch Gelegenheit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Abend war geprägt von Aufbruch­stimmung, Offenheit und Kreativität der Studierenden und ihrer Dozenten. Dies alles war dem TV keine Zeile wert. Stattdessen wird der Gemütszustand eines Landtagsabgeordneten beschrieben. Vielleicht muss er – um im Bild zu bleiben – als Vater noch lernen, dass Kinder selbstständig werden und ihre eigenen Wege gehen.