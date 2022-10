Leserbrief : Rutschgefahr bei Regen

Lieserbrücke

Zum Artikel „Pleiner Mühle ist jetzt per Hängebrücke erreichbar“ diese Meinung:

Ab und zu besuche ich eine Bekannte in Plein und musste nun mit Entsetzen feststellen, dass die neue Brücke über die Lieser zur Altpleiner Mühle eine Zumutung ist.

Welche Planer waren denn da am Werk? Nicht nur für ältere Leute ist diese Konstruktion aus Stahl und Blech eine angesagte Gefahrenstelle. Die Rutschgefahr bei Regen ist schon enorm. Im Winter sind Stürze bei Frost vorprogrammiert.

Darüber hinaus sollte auch in der Verwaltung bekannt sein, dass die meisten Hunde solche Gittermatten auf dem Weg als „Loch“ erkennen und sich weigern, dort drüber zu gehen. Ganz zu schweigen von der Verletzungsgefahr an den Pfoten der Hunde oder auch an den Pfoten/Hufen von Wildtieren.