Leserbrief : Warum nicht der Deutsche Bürgerpreis?

Zum Artikel „Wenn das Rote Kreuz Arbeit und Hobby ist“ (TV vom 6. Oktober) schreibt dieser Leser:

In diesem Artikel wird ein Bürger unserer Heimat wegen seiner Lebensleistung zurecht gewürdigt. Heiner Weides, den ich von jung auf im Ehrenamt und dann später auch im Hauptberuf im Rettungsdienst und im Ehrenamt in verschiedenen Funktionen im Roten Kreuz, über 44 Jahre, erlebt habe, und der wie kaum ein anderer immer wieder einsatzbereit zur Verfügung stand.

Heiner Weides gehört zu den Menschen, die sich in besonderer Weise und nachhaltig um das Allgemeinwohl sehr verdient gemacht haben.

In vielen Reden wird das Ehrenamt und das ehrenamtliche Handeln in unserer Gesellschaft hochgelobt und für unverzichtbar erklärt. Immer häufiger und von vielen Seiten wird inzwischen für das Ehrenamt geworben und an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl zu engagieren, weil die persönliche Selbstverwirklichung immer häufiger keine Zeit, keinen Platz mehr für Gemeinsinn oder Ehrenamt lässt.

Für verdiente Ehrenamtler gibt es in unserer Bürgergesellschaft zahlreiche Möglichkeiten der Anerkennung und Auszeichnung. Für besonders verdiente BürgerInnen hat der Staat, das Land die Kommune, oder auch Stiftungen, Vereine und Verbände besondere Auszeichnungen, das ist gut so.