Leserbrief : Verteilkämpfe um den Impfstoff

Corona

Das Gesundheitsministerium in Mainz sollte sich eher um eine gute Medikamenten-Versorgung mit Grippe- und Corona-Impfstoffen bemühen, anstatt einer guten genossenschaftlichen Ärzteversorgung unnütz in den Rücken zu fallen und Hürden aufzubürden, sonst wird bald noch mehr, wie jetzt schon ansatzweise, die Ärzte- und Medikamentenversorgung im Eifelkreis Bitburg-Prüm stark gefährdet sein.

Den Grund sehe ich teils darin, dass nach persönlichen Vorsprachen bei einem Arzt in Kyllburg sowie bei Apotheken in Kyllburg, Bitburg und Speicher derzeit bis Ende November keine Grippeimpfmittel besorgt werden können und danach auch nur über einen Großhändler in Frankreich.