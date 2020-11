Leserbrief : Man sollte bei der Wahrheit bleiben

Gesteinsabbau

Am 26. Oktober wurde im Kreisausschuss (KA) Vulkaneifel der einstimmige Beschluss gefasst, dass ein großes Gebiet im Landkreis vor dem überdimensionierten Abbau geschützt werden soll. Das ist sehr zu begrüßen. Seit 2011 hat die IG Eifelvulkane, allen voran Lydia Schend, Gisela Kannenberg, Resi Schmitz, Hartmut Schmidt und so weiter, daran gearbeitet, das Thema in der Öffentlichkeit auch bei den Parteien ins Bewusstsein zu rücken. Tatkräftig wurden sie von Beginn an von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt. Andere Parteien habe ich in diesem Kampf nicht wahrgenommen.