Leserbrief : Ein düsteres Schauspiel

Stadtentwicklung

Wenn wieder zwei Geschäfte in der Fußgängerzone schließen, wirkt die Bitburger Einkaufsmeile tagsüber demnächst noch menschenleerer. Abends fällt der Geschäfte Leerstand nicht so krass auf, weil durch die neue moderne Beleuchtung die Fußgängerzone mit den vielen Ecken und Trittstufen im Pflaster gut ausgeleuchtet ist.

Auch der bekannte Bedaplatz wurde vor zig Jahren von 28 modernen Lampenmasten mit je drei und vier Masten mit sogar bis zu zehn kugelförmigen Lampenköpfen zeitgemäß beleuchtet. Aber genauso wie viele Geschäfte sind auch die Lampen in eine gewisse Leuchtkrise geraten.