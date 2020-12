Leserbrief : Verschenktes Geld?

Stadtentwicklung

Zum Artikel „Verschenkter Platz im Herzen der Stadt“ (TV, 1. Dezember) über den Platz vor der Liebfrauenkirche in Bitburg: Und wieder eine Million oder mehr wird in Bitburg in einem Platz versteckt. Dieser wird hoffentlich den Ausgaben gerecht und wirklich einmal schöner. Ich bin gespannt, ob man dieses Mal auch von Anfang an richtig geplant hat und – der Zukunft entsprechend – genug E-Mobilität-Ladestationen berücksichtigt hat oder in zwei Jahren wieder den Platz verschönert.