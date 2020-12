Leserbrief : BIT-Desaster in unserer Kreisstadt

Werner Braun aus Fließem schreibt uns zum Thema Bit-Galerie.

Das wäre ja so weit noch durchaus verständlich, wenn es zuvor nicht schon gefühlt 31 andere Mal mehr oder weniger nachvollziehbare Begründungen für den Nicht-Start der Bit-Galerie in den vielen Jahren zuvor gegeben hätte! Was wird es wohl nach der Pandemie sein, die tibetanische Wanderameise, die sich im maroden ehemaligen Hotel Plein eingenistet hat und unter Naturschutz steht?

Und: „Die Planer planen und das Schicksal lacht darüber“, das wusste schon Mohammed. Nach dem BER-Desaster in unserer Hauptstadt nun also wohl das BIT-Desaster in unserer Kreisstadt. Wäre vielleicht gar nicht weiter tragisch, wenn dadurch der rasant ansteigende Leerstand in der Innenstadt nicht noch weiter befeuert werden würde.