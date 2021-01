Leserbrief Klinkhammer : Ist das Bürgernähe?

Bebauungsplan

Grundsätzlich spricht unsererseits nichts gegen eine Bebauung in dem Bereich „ehemaliges Bahnhofsgelände“. Doch sollte sie sich der umliegenden Bebauung anpassen.

Nunmehr geht der Stadtrat aufgrund einer von dem Investor vorgelegten Computersimulation davon aus, dass keine nachteilige Verschattung der gegenüberliegenden Gebäude zu erwarten sei, allenfalls in den Monaten von September bis Dezember und Januar bis März. Gerade in diesen Monaten ist es jedoch wichtig, so wenig Verschattung wie möglich zu haben.