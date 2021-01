Leserbrief : Schade für Daun

Baukultur

Zum Artikel „Volksbank investiert Millionen in Daun“ (TV vom 12. Januar) schreibt Bernd Binder aus Daun:

Während bundesweit mit allen Mitteln und Unterstützung der jeweiligen Denkmalpflege Wert darauf gelegt wird, alte Bausubstanz zu erhalten beziehungsweise in Neubauten zu integrieren, wird in Daun eines der letzten sehenswerten Gebäude, nämlich die Jugendstil-Villa in der Innenstadt, demnächst abgerissen, damit hier ein weiterer Betonklotz das Stadtbild „verschönern“ wird.