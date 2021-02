Leserbrief : Kommunikation sieht anders aus

Innenstadt

Überrascht hat uns der Artikel über finanzielle Zusagen der Stadt Bitburg für Läden in der Innenstadt. Meine Frau und ich haben bis zum 15. Juli 2020 einen Farben-Einzelhandel in der Innenstadt, genauer in der Petersstraße betrieben. Die Stadt Bitburg hat sich in den letzten Jahren um unsere, teilweise existenzbedrohende Lage, gelinde ausgedrückt, einen „feuchten Kericht“ gekümmert.