Leserbrief : Fehleinschätzungen korrigieren

Biomüll

Über Jahrzehnte war man mit diesem System zufrieden und wollte keinen Wechsel. Aber dann kam der Zweckverband ART mit seinem Versuchsmodell „Trier Plus“ (Zentrale Containerlösung), das gegen großen Widerstand in der Bevölkerung eingeführt wurde.Das von den ART-Verantwortlichen angerichtete Chaos in der Einführungsphase des Containersystems hat die Gemüter im Vulkaneifelkreis stark erhitzt.

Es gab viel Streit, viel Tinte wurde verspritzt. Viele Diskussionen wurden geführt.Und was war im Endeffekt das Ergebnis aller Diskussionen? Im Kreistag Daun hat die Fraktion der ART-Befürworter (CDU plus Grüne, FWG und Landrat) letztlich die Containerlösung unbeirrt durchgesetzt. Die Grünen sahen sich dann genötigt, einen sehr feinen Kompromissvorschlag einzubringen, der von der Mehrheit wohlwollend angenommen wurde.

Demnach kann, wer will, die Biotonne behalten, aber nur gegen einen Mehrpreis von rund 111 Euro pro Jahr. Na bravo!Trotzdem haben etwa 2000 Haushalte dieses Angebot angenommen, vermutlich zähneknirschend. Andere haben wohl frustriert resigniert, womöglich mit einer Faust in der Tasche.

Welchen Eindruck hat diese etwa ein Jahr dauernde Prozedur bei den Wahlbürgern hinterlassen ?So wie die Politik es gehandhabt hat, kann man für ein Vorhaben keine Akzeptanz von den Wahlbürgern erwarten. So züchtet man im schlimmsten Fall „Wut-Bürger“.

Der Eindruck der Bürger war wohl: Wir werden nicht erst genommen, unser dokumentierter Wille wird missachtet, unsere guten nachvollziehbaren Argumente und unsere berechtigte Kritik bleiben unbeachtet. Man fühlte sich an der Nase herumgeführt und ausgetrickst nach alle Regeln der Kunst.

Die Art und Weise, wie ART-Verantwortliche und deren politische Unterstützer agiert haben, hat zuerst großen Unmut erzeugt, der dann später sicherlich bei vielen Bürgern auch in Zorn umgeschlagen ist.Eine erste Bürgerreaktion in diesem Zusammenhang hat es dann bei der Landratswahl im Vulkaneifelkreis gegeben. Der Amtsinhaber wurde völlig unerwartet ziemlich deutlich abgewählt.Die zweifellos vorhandenen Verdienste seiner Amtszeit haben ihn nicht davor bewahren können. Daran wird deutlich, wie verbreitet Frust und Zorn in der Bürgerschaft gewesen sein mussten.