Leserbrief : Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Neuerdings stößt man bei Veröffentlichungen mancher Ortsgemeinden auf den Paragraf 35, Absatz 3, der Gemeindeordnung – es gibt jetzt ein elektronisches Umlaufverfahren. Covid-19 macht es möglich. Tagungen der Gemeinderäte müssen in Notsituationen nicht mehr öffentlich sein, sondern können ohne Debatte stattfinden – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zugegeben, wer geht schon auf Gemeinderatssitzungen? Im gleichen Absatz steht auch was von Video und Audio, aber nichts von Streaming und Podcasts.

Dabei würden doch hierin die Chancen liegen.Statt die Öffentlichkeit auszusperren, könnte man sie mit einbinden. Was wäre, wenn man verpflichtend öffentliche Ratssitzungen im Internet übertragen müsste. Höre ich da jemand sagen, das ist nicht möglich, ja aber … Leer stehende Konferenzräume in Gaststätten und Veranstaltungshallen sind genügend vorhanden und könnten schnell zu virtuellen Konferenzräumen umfunktioniert werden.

Da wird es vorausgesetzt. Corona-Bekämpfungsverordnungen werden am laufenden Band erlassen. Auch der Absatz 3 des § 35 GemO ist ohne großes Aufsehen dazugekommen. Statt die Öffentlichkeit in Notsituationen von öffentlichen Debatten auszuschließen, sollten man den Schritt zur Digitalisierung machen – jetzt und nicht erst später und nicht nur in Notsituationen. Eine verpflichtende Übertragung von öffentlichen Ratssitzungen im Internet, statt ein Aushebeln von Transparenzen. Damit wäre Digitalisierung auch ein Schritt zu mehr Demokratisierung und gegen Politikverdrossenheit.