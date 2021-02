Leserbrief : Wald statt Windkraft

Energiewirtschaft

Diese besondere Qualität dient dem Klimaschutz.Entgegen mancher Panikmache hat man allen Grund, auf den Fortbestand gerade dieses Waldgebiets in „Auf Lindscheid“ und Umgebung hoffen zu können. Voraussetzung ist, dass man diesen Wald als Einheit akzeptiert, zerstörerische Eingriffe unterlässt, den Wald schützt, ihn in Ruhe lässt. Großflächige Abholzungen, die Befestigung und Verbreiterung langer Zuwegungen für den Schwerlastverkehr wären Maßnahmen, die im Wald von „Auf Lindscheid“ unmäßigen Aufwand erfordern, ihn an vielen Stellen zerschneiden, beschädigen, verwundbar machen. Dadurch spielt man der Klimaerwärmung nur in die Hände.Der aus Neuerburg stammende Unternehmer Manfred Mundt hat nach eigenem Bekunden eine Menge Herzblut in sein Projekt „Auf Lindscheid“ gesteckt. Wenn ihm das Wohl seiner Wohngemeinde so sehr am Herzen liegt, sollte er zu mehr Einsicht und zum Umdenken in der Lage sein.