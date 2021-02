Leserbrief : Regierung handelt absolut realitätsfern

Öffnung Friseurgeschäfte

Denn Herr Spahn sagte ja letztes Jahr, mit dem Wissen von heute würden wir keine Frisöre mehr schließen. Aber was stört mich mein Geschwätz von gestern? Und außerdem sind ja die meisten Politiker, sowie unsere Fußballmillionäre, für die kein Berufsverbot gilt, immer top gestylt.

Nachdem die verlangten Hygienekonzepte auch in allen anderen Dienstleistungsbranchen, die ebenfalls zur Schließung gezwungen wurden, vorbildlich umgesetzt waren, wurde wieder dichtgemacht. Und die Inhaber wurden mit ihren Sorgen und ihren Existenzängsten alleine gelassen. Die viel gepriesenen November-Soforthilfen konnten vor Ende Dezember aufgrund fehlender Software überhaupt nicht beantragt werden.

Wenn das mal nicht übelste Blamage und ein Armutszeugnis für unsere Regierung ist! Außerdem mussten diese ja viel dringender an Starbucks, Lufthansa und die Autoindustrie verteilt werden!

Unsere Regierung handelt absolut realitätsfern, und es ging ihr seit Beginn von Covid-19 hauptsächlich um Angst- und Panikmache. Man erinnere sich an die Szenen von Bergamo, die in Deutschland aufgrund anderer Gegebenheiten nie so hätten passieren können.