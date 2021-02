Leserbrief : Ein Mann ohne Selbstreflexion

Interview

Vielen Dank an den TV, dass er noch einmal verdeutlicht hat, warum Herr Thiel bei der Landratswahl im Vulkaneifelkreis so krachend gescheitert ist. Ein Mann, der aus meiner Sicht so von Arroganz strotzt, der eine derartige überhebliche Selbsteinschätzung ohne jegliche Selbstreflexion an den Tag legt, der die Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen so deutlich missachtet – ein solcher Mensch hat in einem demokratischen Amt nichts zu suchen.