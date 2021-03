Leserbrief : Was bringt ein Unesco-Zertifikat?

Was bringt ein Unesco-Zertifikat?

Naturschutz

Zum erneuten Angebot einer Gästeführerfortbildung durch den Natur- und Geopark Vulkaneifel stellen sich doch einige Fragen. Zwar ist die Identifikation mit der einzigartigen Vulkanlandschaft in den letzten Jahren gestiegen, wie auch am Einsatz der „Interessengemeinschaft Eifelvulkane“ und zuletzt am aktuellen Rohstoffnutzungskonzept des Landkreises zu erkennen ist.