Leserbrief : Es könnte noch blamabler werden

Fahrradwege

Wenn eine Straße in Bitburg (nicht in Köln) seit nun zehn Jahren in der Planung steht, sollte man davon ausgehen, dass feststeht, wie die Bürgersteige, die Beleuchtung, die Straßenbreite, die Parkbuchten, wenn benötigt, sowie eine Fahrradspur und der Straßenbelag mit Höhen aussehen sollen.