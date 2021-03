Leserbrief : Das passt nicht in unsere Zeit

Westeifelbahn

Das Schlimmste an dem Beitrag finde ich, dass der Eindruck erweckt wird, dass sich 20 Versprengte gegen den (vernünftigen) Rest der Welt stemmen wollen und „ihr Ding“ durchziehen. „Ihr Ding“ ist ein statthafter Rechtsbehelf in einem förmlichen Verwaltungsverfahren mit dem Ziel, für die Allgemeinheit einen bedeutenden und umweltfreundlichen Verkehrsträger zu schaffen. In der Vergangenheit haben sich die beteiligten Kommunen in die Nesseln gesetzt und sich durch den Kauf der Trasse in rechtliche Verpflichtungen hineinbegeben, die durch Falschberatungen, möglicherweise sogar aus ministerieller Richtung, entstanden sind.