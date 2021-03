Leserbrief : „Sprengt die Fußgängerzonen“

Bitburger Innenstadt

In der Wirtschaftswoche war ein provokanter Artikel zu lesen mit der Überschrift „Sprengt die Fußgängerzonen“. Das soll überspitzt ausdrücken, dass wir komplett umdenken müssen, was die Entwicklung der Innenstädte betrifft. Denn eines ist auch für Bitburg schon sicher: Die großen Einkäufe finden heute und in verstärktem Maße auch künftig im Rautenbergzentrum und vor allem in der Saarstraße statt, und daran wird auch eine in den Sternen stehende Bit-Galerie nichts mehr ändern. Die Pflöcke sind eingeschlagen.