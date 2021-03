Leserbrief : Shopping-Outlet-Meile als Lösung

Bitburger Innenstadt

Was braucht Bitburgs Innenstadt, um wieder aufzublühen? (TV vom 12. März) schreibt Leser Thorsten Höffler aus Feuerscheid:

Ich verfolge die Berichte über Bitburgs Innenstadt schon lange. Als Idee würde ich anbringen, eine Shopping-Outlet-Meile zu errichten, wie zum Beispiel in Bad Münstereifel. Es ist immer gut besucht, so Corona es zulässt. Es bedarf sicher einiger Planung und guter Konzepte, aber das wäre mit Sicherheit ein Ansatz, um die Innenstadt und Lokale zu retten.

Auf der einen Seite stirbt alles aus, und auf der anderen Seite will man viel Geld in den Sand setzen, was sicherlich schon passiert ist.