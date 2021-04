Leserbrief : Aktiver Umweltschutz oder Pseudo-Empörung?

Umweltschutz

Was ich aber beurteilen kann, das ist die Alibi-Deckmäntelchen-Empörung der Grünen aus dem Kreis, die sich nun für einen einzelnen Baum einsetzen, während sie sich in der Vulkaneifel für massenweise unnötigen CO 2- Ausstoß durch Fahrten mit Tütchen zum Bioabfall-Container vehement und wiederholt stark gemacht haben. Wir haben es auch den Grünen zu verdanken, dass ART (oder Remondis) LKW, jedenfalls kein umweltfreundliches Gefährt, alle zwei Wochen für ein paar teure Luxustönnchen durch die komplette Vulkaneifel fährt und an vereinzelten Positionen zusätzlich zu den Containern, und reichlich umweltschädlich, den Bioabfall einsammelt.

Argumente, die euch im Kreistag nicht interessiert haben! 11 000 Unterschriften im Bürgerprotest haben euch kalt gelassen. 12 Millionen Kilometer zur Entsorgung von Bioabfall-Tütchen in dezentral aufgestellte Container in der Region Trier — wo ist der Aufschrei aus der grünen Umweltschützer-Ecke?

Wenn euch Umwelt- und Klimaschutz so wichtig ist, dann fangt vor eurer Haustür an. Denkt an die Menschen von denen ihr gewählt wurdet und für die ihr im Kreistag sitzt.

Stellt eure klimaschädlichen Entscheidungen endlich auf den Prüfstand! Lautes Geschrei und Gepuste aus allen Rohren wegen eines Baums (so sehr ich diesem Baum Glück wünsche) macht euch definitiv nicht zu seriösen Umweltschützern, erst recht nicht, solange euch die Menschen und der Klimaschutz in der Region ansonsten irgendwo vorbeigehen.