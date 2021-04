Impfzentrum Hillesheim

Ein riesiges Lob an die professionelle Arbeit des Hillesheimer Impfzentrums.Trotz großen Andrangs im Impfzentrum am Samstag und des sicherlich nicht immer einfachen Umgangs mit den „Impflingen“ waren die dortigen Mitarbeiter sehr freundlich, kompetent, professionell in ihrer Arbeit und sehr hilfsbereit. Dafür ein großes Dankeschön!