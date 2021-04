Leserbrief : Eine gute Idee

Weinstand in Bitburg

Dies ist eine sehr gute Idee. Es wird Zeit, dass mehr Gemütlichkeit in Bitburg entsteht. Ein Weinstand wie in Trier wäre perfekt, um sich ein Gläschen zu gönnen nach dem Shoppen, spontan am Wochenende oder einfach mal in der Woche. Sich mit Menschen und Freunden treffen und gemeinsam schöne Stunden verbringen bei einem Glas Wein, was gibt’s Schöneres?